Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo'da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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