Rusya'da İdil Ön Bulgarları'nın İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları başladı - Son Dakika

İslamiyet'in Rus topraklarında yayılmasını sağlayan Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları'nın, İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları kapsamında, Rusya'nın başkenti Moskova'da etkinlikler başladı.

Kutlamalar çerçevesinde, Moskova Merkez Camisi'nde "Rusya İslamı: Rusya Müslümanlarının Asırlık Deneyimlerinin Anlaşılması" konferansı düzenlendi.

Konferansa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcıları Damir Muhetdinov ve İldar Alyautdinov ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhetdinov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine işaret ederek "İdil (Volga) Bulgarlarının İslam'ı resmen kabul edişinin 1100. yılının kutlanmasının önemi, İslam'ın barışçıl şekilde yayılmasına dayanmaktadır. Tarihsel seçimin özgürce yapılması, İslami geleneklerin Rus topraklarında diğer dinlerle bir arada barış içinde varoluşu için sağlam temel oluşturdu." dedi.

Buna benzer etkinliklerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla ilke kez devlet çapında düzenlendiğine dikkati çeken Muhetdinov, "Bu kutlamalar, 922 yılının sadece Rusya'da yaşayan Müslümanlar için değil, tüm Rus devleti için değerini ve iyi komşuluk kültürünün güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tataristan Cumhuriyeti'nde, Bulgar medeniyetine ait en önemli tarihi anıtların bulunduğuna dikkati çeken Muhetdinov, bunların arasında Bolgar, Bilyar ve Cuketau anıt kentlerinin bulunduğunu söyledi.

" Kazakistan'daki olaylardan endişeliyiz"

Kazakistan'daki olaylara da değinen Muhetdinov, burada yaşananlardan endişe duyduklarını dile getirdi.

Muhetdinov, "Maalesef kardeş ülke Kazakistan'da kan döküldü. Burada bizim Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor." dedi.

Rus toplumunun içindeki barışın önemine de işaret eden Muhetdinov, "Ülkemizin dini liderlerinin, ulusal, dini, etnik uyum ve barışın korunmasına katkıları her zamankinden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Radikal unsurların olmaması için İslam ilahiyatına ihtiyaç var"

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov da Müslüman hatiplerin özgür ruhlu olması gerektiğini belirterek "Modern hatiplerin vaazları, Kur'an-ı Kerim, hadis ve bilim adamlarının görüşlerinin yorumlanmasına bağlı olmalıdır." dedi.

İslami değerler çerçevesinde ülkenin bekasının düşünülmesinin önemine işaret eden Alyautdinov, "Radikal unsurların olmaması için İslam ilahiyatına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Konferans, diğer uzman konuşmalarıyla devam etti.

İslam'ın Rus topraklarında yayılmasını sağlayan Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları'nın İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamaları, yıl boyunca sürecek.