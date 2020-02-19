Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Eskimo halklarının yaşadıkları İglo olarak bilinen kardan evlerin festivali yapıldı.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde bulunan Novosibirsk'te geleneksel olarak yapılan İglo Fest 2020 festivalinde takımlar en güzel İglo'yu yapmak için yarıştı. Rusya, Kanada ve Grönland'ta yaşayan ve Eskimo olarak bilinen halkların kardan yaptıkları evlerinin ismi olan İgloların yapımı için 550 kişi oluşturdukları takımlarla en güzel İglo'yu yapmak için çaba sarf etti. Toplamda 100'den fazla İglo yapılırken yarışma kriteri ise İgloların kutup ayısının ağırlığına dayanabilecek güçte ve güzel olması olarak belirlendi. Takımların 1 İgloyu yapma süresi ise 2 buçuk saat olarak belirlendi.

Takımlar yarışmada bölgede sık sık yük taşımada kullanılan Ren geyikleri ile kar ve malzeme taşırken çocuklar da takımlarda yer aldı. Takımlar süresi tamamlandığında jüri üyeleri takımların yaptıkları igloları inceleyerek en güzel igloyu birinci ilan etti. Yarışmayı ise önceki 2 yıl boyunca kazanan takım bu yılda kazanarak üst üste en güzel iglo yarışmasının galibi oldu. Yarışmayı kazananlara ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

(İHA)