Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

7 saat önce

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Eskimo halklarının yaşadıkları İglo olarak bilinen kardan evlerin festivali yapıldı.

Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Eskimo halklarının yaşadıkları İglo olarak bilinen kardan evlerin festivali yapıldı.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde bulunan Novosibirsk'te geleneksel olarak yapılan İglo Fest 2020 festivalinde takımlar en güzel İglo'yu yapmak için yarıştı. Rusya, Kanada ve Grönland'ta yaşayan ve Eskimo olarak bilinen halkların kardan yaptıkları evlerinin ismi olan İgloların yapımı için 550 kişi oluşturdukları takımlarla en güzel İglo'yu yapmak için çaba sarf etti. Toplamda 100'den fazla İglo yapılırken yarışma kriteri ise İgloların kutup ayısının ağırlığına dayanabilecek güçte ve güzel olması olarak belirlendi. Takımların 1 İgloyu yapma süresi ise 2 buçuk saat olarak belirlendi.

Takımlar yarışmada bölgede sık sık yük taşımada kullanılan Ren geyikleri ile kar ve malzeme taşırken çocuklar da takımlarda yer aldı. Takımlar süresi tamamlandığında jüri üyeleri takımların yaptıkları igloları inceleyerek en güzel igloyu birinci ilan etti. Yarışmayı ise önceki 2 yıl boyunca kazanan takım bu yılda kazanarak üst üste en güzel iglo yarışmasının galibi oldu. Yarışmayı kazananlara ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

(İHA)

Grönland, Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:19:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da 'İglo Festivali' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]