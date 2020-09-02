Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı - Son Dakika

Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da iki farklı inşaat vinci binaların üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Rusya'nın Tümen kentinde iki inşaat vinci, binaların üzerine düştü. Kazada 2 vinç operatörünün yaralandığı bildirildi. Yerel medya, yaralanan operatörlerden birinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Vinçlerin şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü belirtilirken; acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:53 - Kaynak: DHA
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