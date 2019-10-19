Rusya'da iki katlı binada yangın: 5'i çocuk 7 ölü
1 saat önce
Rusya'nın Rostov kentinde bir binada çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Rusya'nın Rostov kentinde bir binada çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaroslavl bölgesinin Rostov şehrinde iki katlı binada çıkan yangın sonucu 5'i çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Arama çalışmaları devam ediyor.
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