Rusya'da iki katlı binada yangın: 5'i çocuk 7 ölü

Rusya'nın Rostov kentinde bir binada çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaroslavl bölgesinin Rostov şehrinde iki katlı binada çıkan yangın sonucu 5'i çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Arama çalışmaları devam ediyor.