Son Dakika Haberleri: Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

7 saat önce

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Hantı-Mansi özerk bölgesindeki Lyantor ve Nizhnesortymskiy kentleri arasındaki otoyolda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkan iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin tamamen yandığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin yanan otomobildekiler olduğu ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan aracın görüntüsü

- İtfaiye ekipleri

-Söndürülen aracın görüntüsü


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
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