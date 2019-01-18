Son Dakika Haberleri: Rusya'da İki Savaş Uçağı Çarpıştı.

Rusya'da İki Savaş Uçağı Çarpıştı.

16 dakika önce

IHAAW104454-ASA/18-01-2019- Rusya'da iki savaş uçağı çarpıştı.

Rusya'da İki Savaş Uçağı Çarpıştı., System.String[]
IHAAW104454-ASA/18-01-2019

- Rusya'da iki savaş uçağı çarpıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Su 34 savaş uçağının ülkenin doğusunda havada çarpıştığını açıkladı. 18.01.2019 10: 44: 54 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

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