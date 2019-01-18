Rusya'da İki Savaş Uçağı Çarpıştı.
16 dakika önce
IHAAW104454-ASA/18-01-2019- Rusya'da iki savaş uçağı çarpıştı.
IHAAW104454-ASA/18-01-2019
- Rusya
'da iki savaş uçağı çarpıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Su 34 savaş uçağının ülkenin doğusunda havada çarpıştığını açıkladı. 18.01.2019 10: 44: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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