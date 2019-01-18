Rusya'da İki Savaş Uçağı Çarpıştı
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin batısında iki Su-34 savaş uçağının uçuş sırasında çarpıştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin batısında iki Su-34 savaş uçağının uçuş sırasında çarpıştığını duyurdu.
Rusya'nın doğusunda iki Su-34 savaş uçağı çarpıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan rapora göre, savaş uçakları eğitim uçuşu sırasında birbiriyle çarpıştı. Raporda, "18 Ocak'ta, Uzak Doğu Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'nin 2 Su-34 savaş uçağı Japon Denizi'nde tarifeli bir eğitim uçuşu gerçekleştirirken, sahilden 35 kilometre uzakta manevralar üzerinde çalışırken havada birbiri ile çarpıştılar" ifadeleri yer aldı.
Bakanlık pilotların akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşmadı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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