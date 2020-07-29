Rusya'da iki tren çarpıştı

Rusya'da iki trenin çarpıştığı bildirilirken, kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 2 trenin yerel saatle 14.39'da çarpıştığı belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında söz konusu trenleri takip eden 2 elektrikli lokomotif ve bir açık yük vagonunun da raydan çıktığı ifade edildi.Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve diğer yolcu trenlerinin hareket saatlerinde ve rotalarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.