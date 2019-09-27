Son Dakika Haberleri: Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
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Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler

36 dakika önce

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da gösteriler düzenlendi.

Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler, System.String[]

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da gösteriler düzenlendi.

"İklim Grevi" etkinlikleri çerçevesinde ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla yapılan gösteriler, yaklaşık 20 kentte gerçekleştirildi.

Başkent Moskova'da Hükümet Binası'nın önünde ve Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.

Rusya, 23 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'nde Paris Anlaşması'nı onayladığını duyurmuştu.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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