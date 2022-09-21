Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrası ülkeden kaçmak isteyenler sınırlarda uzun kuyruklar oluşturdu

Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Melitopol bölgelerinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenmesine karar verildi. Bu karara ABD, NATO ve AB tepki gösterirken, Putin ise kısmi seferberlik ilan ederek ve nükleer tehditte bulunarak karşılık verdi.

SEFERBERLİK İLANI SONRASI PROTESTOLAR BAŞ GÖSTERDİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilanı birçok kentte protestolara neden oldu. Başkent Moskova başta olmak üzere tüm kentlere yayılan gösterilerde, güvenlik güçleri protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestocular, Rus ordusunun Ukrayna'dan geri çekilmesini ve kısmi seferberlik ilanının iptal edilmesini talep etti.

38 KENTTE 1000'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltılara ilişkin henüz Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılmazken, Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 38 şehirde binden fazla göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İŞGALDEN BU YANA 16 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, OVD-Info Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkede düzenlenen savaş karşıtı protestolar sırasında gözaltına alınan kişi sayısının 16 bin 437'ye ulaştığını belirtti.

ÇOK SAYIDA RUS ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Seferberlik çağrısının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, ülkeyi terk etmek üzere işe koyuldu. Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı. Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken, bilet bulanlar son 24 saat içinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarından kalkan uçaklarla ülkeyi terk etti.

SEFERBERLİK SONRASI UÇUŞ TRAFİĞİ HAREKETLENDİ

Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor.

SINIRDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan seferberlikten kaçan Ruslar, Gürcistan ve Finlandiya sınır kapısında da uzun kuyruklar oluşturdu. oluşan uzun kuyruk sosyal medyada paylaşıldı.

SEFERBERLİĞE KATILMAYANLAR 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİYOR

Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Yine aynı düzenlemeye göre emir - komuta talimatlarına uymayanlar ve silahlı operasyonlara katılmayı reddedenler 2 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.