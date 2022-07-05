Ankete 109 bin 603 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu Proteçnıy sokağı ve Novıy Arbat sokağına giden yol arasındaki bölgeye Luhansk Halk Cumhuriyeti Meydanı ismi verildi. Bunun için ankete katılanların yüzde 57'si oy verdi." ifadeleri kullanıldı.

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye ismin verilmesi ile ilgili anket yapıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Rusya'da İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu meydana Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi verildi - Son Dakika

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