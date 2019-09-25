Son Dakika Haberleri: Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı
Son Dakika Dünya Haber

Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

43 dakika önce

Rusya'da Barnaul Havaalanı'na iniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev aldı.

Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı, System.String[]

Rusya'da Barnaul Havaalanı'na iniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev aldı. 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin görev yaptığı uçakta, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Vietnam'ın Cam Ranh kentinden, Rusya'nın Barnaul kentine sefer yapan, 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin bulunduğu yolcu uçağı, yerel saatle 21.00'de Barnaul Havaalanı'na inişe geçti. Uçak piste yaklaştığı sırada sağ iniş takımı alev aldı. Alan önlem alınırken, itfaiye ekipleri piste yönlendirildi. Uçak ineşi gerçekleştirdikten sonra iniş takımlarındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

İtfaiye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 00:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]