Son Dakika Haberleri: Rusya'da inşaat çöktü: 2 ölü
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Rusya'da inşaat çöktü: 2 ölü

55 dakika önce

Rusya'da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'da inşaat çöktü: 2 ölü, System.String[]
Rusya'da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Novosibirsk şehrinde bir inşaatın duvarının sabah saatlerinde çöktüğü belirtildi. Novosibirsk Belediye Başkanı Anatoly Lokot yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altından 2 işçinin cesedinin çıkarıldığını söyledi. Olayda 3 işçinin kaçarak kurtulduğunu söyleyen Lokot, bir işçinin hala enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 183 kişiden 44 ünite kan alınarak bölgedeki hastaneye gönderildiği ifade edildi. - MOSKOVA
Sibirya, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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