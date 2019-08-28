Son Dakika Haberleri: Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü
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Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü

1 saat önce

Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, System.String[]
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Novosibirsk kentinin Leninsk bölgesinde inşaat halindeki iki katlı binanın çökmesi nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin ise halen mahsur kaldığı kaydedildi.
Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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