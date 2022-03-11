Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı - Son Dakika
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Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı

11.03.2022 19:29

Rusya'da, sosyal medya sitesi Instagram'a erişim engellendi.

Rusya'da, sosyal medya sitesi Instagram'a erişim engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram'da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engellenmiştir." ifadesine yer verildi.

Instagram'ın ana şirketi Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı
Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı
Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı - Son Dakika
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