Rusya'da, İnstagram tamamen kapatıldı - Son Dakika
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Rusya'da, İnstagram tamamen kapatıldı

14.03.2022 08:37
Rusya'da, İnstagram tamamen kapatıldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya'da sosyal ağa erişim sınırlandırmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması İnstagram'ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi. Roskomnadzor, İnstagram'a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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