Rusya'da "İnternete Özgürlük" Eylemi
16 dakika önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da, internet kısıtlamaları protesto edildi.
Rusya
'nın başkenti Moskova
'da, internet kısıtlamaları protesto edildi.
Moskova'daki Saharov Caddesi'nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
yönetiminin internetteki yayınlara kısıtlama getirdiği gerekçesiyle, "internete özgürlük" adı altında eylem gerçekleştirildi. Polis
, protesto öncesi üzerinde slogan yazan bazı afiş ve balonlara el koyarken, toplam 28 kişiyi gözaltına aldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı
, mitinge 6 bin 500 kişinin katıldığını duyururken, muhalif kaynaklar ise mitinge yaklaşık 15 bin 300 kişinin katıldığı iddiasında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA
Taksim'de Ezanı Islıklayana da Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı
HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı
Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!