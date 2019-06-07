Son Dakika Haberleri: "Rusya'da iş dünyası nihilist"
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"Rusya'da iş dünyası nihilist"

37 dakika önce

ST. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus iş dünyasını "nihilizmle" suçlayarak, "İş insanlarımız yatırım koşullarından şikayet ediyorlar ve paralarını yurt dışına götürüyorlar.

ST. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus iş dünyasını "nihilizmle" suçlayarak, "İş insanlarımız yatırım koşullarından şikayet ediyorlar ve paralarını yurt dışına götürüyorlar. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri ise görmek istemiyorlar." dedi.
Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine yönelik yatırımlarda artış yaşandığını ve yıl sonuna kadar bu artışın devam etmesini beklediklerini söyledi.
Rus iş dünyasının ise mevcut duruma olumsuz bakışının devam ettiğine dikkati çeken Siluanov, "İş dünyamız devamlı her şeyin kötü olduğundan dem vuruyor. Nihilist bir bakış açıları var ve bu kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri ise görmek istemiyorlar." diye konuştu.
İş insanlarının "eski usulle" çalışmayı sürdürdüğüne işaret eden Siluanov, "Rusya'da para kazanıp, yurt dışına veya offshore hesaplarına götürüyorlar, herhalde durum oralarda biraz daha sakin. Rusya'da her şeyin doğru olmadığını biliyoruz ancak çok sayıda fırsat sunduğunu da görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rus ekonomisinden geçen yıl 67 milyar dolar sermaye çıkışı gerçekleşmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Ekonomi
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