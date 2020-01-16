Rusya'da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti - Son Dakika

Rusya'da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

6 saat önce

Rusya'da bir kafede iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahını ateşlemesiyle kurşunların hedefi oldu.

Rusya'da iş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti, System.String[]

Rusya'da bir kafede iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahını ateşlemesiyle kurşunların hedefi oldu.


Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Kumertau şehrinde Karl Marx Caddesi'nde bulunan kafede 4 kişi iş görüşmesi için bir araya geldi. Masada bulunanlardan 2'si ortak bir iş kurmak için diğer 2 kişiden fikir alırken tartışma yaşanmaya başladı. Yeni iş konusunda ikna olmayan ortaklardan biri masadan kalkmak istedi. Ortağının masadan kalkmak istemesine sinirlenen diğer şahıs ise ayağa kalkarak belinden silahını çıkardı. Silahını çıkaran şahıs ortağının arkasından 4 el ateş etti.


Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polisler saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın sorgusu devam ederken saldırıya uğrayan şahsın hafif yaraladığı ve hastaneden taburcu edildiği açıklandı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
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