Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada - Son Dakika

Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada

6 saat önce

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada, System.String[]

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya, bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

O anlar ise o sırada çalışmaları görüntüleyen drone tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Spor kompleksinin görüntüsü

Söküm işlemleri

Bölümün çökmesi ve işçilerin görüntüleri


Petersburg, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: DHA
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