Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada - Son Dakika

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Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada
6 saat önce
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:00 Kaynak: DHA
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Yerel medya, bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.
O anlar ise o sırada çalışmaları görüntüleyen drone tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Spor kompleksinin görüntüsü
Söküm işlemleri
Bölümün çökmesi ve işçilerin görüntüleri
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