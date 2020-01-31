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Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü? O anlar kamerada
6 saat önce
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.
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