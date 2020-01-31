Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü? O anlar kamerada

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.