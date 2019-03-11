Son Dakika Haberleri: Rusya'da İstiklal Marşı'nın 98. Yıl Dönümü Etkinliği

Rusya'da İstiklal Marşı'nın 98. Yıl Dönümü Etkinliği

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da tören düzenlendi.

Rusya'da İstiklal Marşı'nın 98. Yıl Dönümü Etkinliği, System.String[]
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da tören düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" adıyla enstitü binasında yapılan törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Alper Alp ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaş katıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın İstiklal Harbi tamamlanmadan, savaş sürerken yazıldığını hatırlatarak, marşın adeta harbe yön verdiğini ve Türkiye'nin istikametini belirlediğini ifade etti.

Samsar, "Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur." dedi.

Büyükelçi Samsar, milletin, Mehmet Akif Ersoy'un yeşerttiği istiklal ruhuyla 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı cevap verdiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:05 Kaynak: AA

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