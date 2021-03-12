Rusya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Rusya'da "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, büyükelçilik çalışanları ve davetliler katıldı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alındığı program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Samsar, yaptığı konuşmada, her devletin bir bağımsızlık sembolüne sahip olduğunu belirterek "Bu sembollerden biri bayrak, ikincisi milli marştır. Ülkeler bu iki sembol sayesinde ayakta kalır. Bizim de ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız milletimizin ebedi vazgeçilmezleri arasındadır. Milletimiz, vatanın her karış toprağı işgal altındayken Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde korkusuzca milli mücadele ruhuyla ayakta kalmıştır." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin yeniden doğuşunun hikayesi olduğunu ve Türkiye'nin istikametini belirlediğini vurgulayan Samsar, "Milletimiz Akif'in yaşattığı İstiklal ruhuyla tam bir asır önce olduğu gibi 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı da iman dolu göğsüyle cevap vermiştir." şeklinde konuştu.

YEE Müdürü Özkan da Ersoy'un Türkiye'nin milli şairi olduğunu vurgulayarak "Ersoy dediğimizde İstiklal Marşı aklımıza gelmektedir." dedi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Marşı'nın Rus yerel çalgılarıyla seslendirildiği bir görüntü yayınladı.