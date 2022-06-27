Rusya , Belarus , Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde geleneksel olarak kutlanan Yaz gündönümü festivali "Ivan Kupala" Moskova 'da kutlandı. Ivan Kupala, bitki toplama, şenlik ateşi yakma ve nehirde yüzme gibi bir dizi Slav ritüelini içerir.

Kaynak: AA

Polonya, Belarus, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da Ivan Kupala Günü kutlamaları - Son Dakika

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