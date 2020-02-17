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Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendi
6 saat önce
Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendiView on euronews.
Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:24
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