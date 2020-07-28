Rusya'da kadın cezaevinde yangın - Son Dakika

- Rusya'da kadın cezaevinde yangın

850 mahkum tahliye edildi

MOSKOVA - Rusya'da kadın cezaevinde çıkan yangında 850 mahkum tahliye edildi.

Başkent Moskova'da 92 Shosseinaya Caddesi üzerindeki kadın cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cezaevindeki 850 mahkumu tahliye ederek, yangına müdahale etti. Yangında 10 mahkum ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangını 5 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, hastanedeki mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tahliye edilen mahkumların başka cezaevlerine sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, yangının 6 farklı noktada başladığını ifade ederken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.