Son Dakika Haberleri: Rusya'da kadın manastırında yangın
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Rusya'da kadın manastırında yangın

1 saat önce

Rusya'da kadın manastırında yangın çıktı.

Rusya'da kadın manastırında yangın, System.String[]
Rusya'da kadın manastırında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken; manastırın tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Başkent Moskova'da bulunan Theotokos-Christmas isimli kadın manastırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü; yangının çıkış nedeninin ise henüz bilinmediği açıklandı. Ayrıca, yangında ölü ya da yaralı olmadığı; manastırdaki herkesin tahliye edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangından görüntü
-Dumanlar


Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:36 Kaynak: DHA
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