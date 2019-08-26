Rusya'da kadın manastırında yangın
1 saat önce
Rusya'da kadın manastırında yangın çıktı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:25 Kaynak: DHA
'da kadın manastırında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken; manastırın tamamının tahliye edildiği belirtildi.
Başkent Moskova'da bulunan Theotokos-Christmas isimli kadın manastırında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü; yangının çıkış nedeninin ise henüz bilinmediği açıklandı. Ayrıca, yangında ölü ya da yaralı olmadığı; manastırdaki herkesin tahliye edildiği belirtildi.
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