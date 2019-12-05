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Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu
6 saat önce
Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:41 Kaynak: DHA
Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu
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