Rusya'da kafede patlama: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da kafede patlama: 1 ölü, 16 yaralı

02.04.2023 20:18
Rusya'da kafede patlama: 1 ölü, 16 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı askeri blog yazarı Vladen Tatarskiy olarak bilinen Maxim Fomin olduğu aktarıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, patlamanın kaynağının Tatarskiy'e arkadaşları tarafından hediye edilen heykelin içine yerleştirilmiş bir bomba olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhakı ile ilgili Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Tatarskiy törende çektiği bir videoda, "Herkesi yeneceğiz, herkesi öldüreceğiz, ihtiyacımız olan herkesi soyacağız. Her şey istediğimiz gibi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tatarskiy'nin patlamada kasıtlı olarak hedef alındığı kanıtlanırsa bu Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı yüksek profilli bir kişiye Rusya topraklarında düzenlenen ikinci suikastı olacak. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA
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Petersburg, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da kafede patlama: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika


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