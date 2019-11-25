Rusya'da Kalaşnikoflu maganda gözaltına alındı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Çeçen asıllı bir kişi, camdan çıkardığı Kalaşnikof tüfekle havaya ateş açtı.

Olay, Saint Petersburg'un en işlek caddelerinden biri olan Moskova Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde ilerleyen 21 yaşındaki Çeçen asıllı Mansur Abdulhaşiyev, camdan çıkardığı otomatik silahıyla havaya ateş açmaya başladı. Yanında bulunan kişi ve önünde seyreden araçtan kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Abdulhaşiyev, videoya gelen tepkiler sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yayınladığı görüntülerde rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyen Abdulhaşiyev hakkında ceza davası açıldığı bildirildi.