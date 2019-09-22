Son Dakika Haberleri: Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu
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Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu

1 saat önce

Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu.

Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu

Rusya, (DHA)- Rusya'da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü.

Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.

Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu.

Rusya'da kamyon karşı şeride uçtu

Rusya, Araç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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