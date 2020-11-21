- Rusya'da kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika

- Rusya'da kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

VLADİVOSTOK - Rusya'nın Vladivostok şehrinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayat durma noktasına geldi, acil durum ilan edildi.

Rusya'nın Çin ve Kuzey Kore sınırlarına yakın olan Primorski bölgesindeki Vladivostok şehrinde iki gündür etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Şehrin ana elektrik hatlarının yüksek gerilim direkleri fırtına nedeniyle devrilince 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Bölgedeki hastanelerde jeneratörler kullanılarak hastaların tedavilerine devam edildiği ve kısmi elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Kar fırtınası nedeniyle bazı yol ve köprüler de zarar gördü. Vladivostok'u Russky Adası'na bağlayan asma köprünün bazı halatlarının buzlanmadan dolayı hasar aldığı, bu nedenle köprü geçişlerinin durdurulduğu duyuruldu. 5 bin kişinin yaşadığı adaya hava yolu ile yardımların gönderilmeye başlandığı belirtildi.

Vladivostok Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yollara ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımın birçok noktada yapılamadığı, evlere elektrik, su ve internet gibi hizmetlerin verilemediği bölgede halen fırtınanın sürdüğü aktarılarak tüm Vladivostok'ta acil durum ilan edildiği bildirildi. Halkı dışarı çıkmama konusunda uyaran valilik, ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını duyurarak kısa sürede bölgede hayatın normale döndürüleceğini aktardı.

1 kişinin cansız bedeni bulundu

Vladivostok'ta kar fırtınası nedeniyle herkes evlerine sığınırken, bazı evsizlerin sokaklarda donarak hayatını kaybettikleri öğrenildi. Resmi açıklamaya göre şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine rastlanıldığı açıklanırken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Vladivostok Valiliği tarafından tüm mahrumiyet bölgelerinde barınma merkezlerinin kurulmaya başlandığı, evsizlerin yemek ve çay ihtiyacının karşılanacağı duyuruldu. Bölge genelinde evlerin çatılarına, araçlara ve yollara elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle hasarın büyük olduğu, şu ana kadar yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre hasarın 80 milyon rubleyi geçtiği aktarıldı.

Meteoroloji verilerine göre Vladivostok'ta aralıklarla kar fırtınasının devam edeceği, hava sıcaklığının ise eksi 5 ile eksi 10 arasında seyredeceği belirtildi.