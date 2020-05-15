Rusya'da karantinada sıra dışı nikah - Son Dakika

Rusya'da karantinada sıra dışı nikah

Rusya'da karantinada sıra dışı nikahSonat KEREMRUSYA, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı.

Rusya'da karantinada sıra dışı nikah Sonat KEREMRUSYA, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı. Nihah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı. Rusya'nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü. Nikah memurunun 'Sizi karı koca ilan diyorum' demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı. RUSYA'DA SON DURUM Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya'da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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