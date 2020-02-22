Rusya'da karantinaya alınan Ukrayna treni, ülkeye geri döndü - Son Dakika
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Rusya'da karantinaya alınan Ukrayna treni, ülkeye geri döndü

6 saat önce

Ukrayna Devlet Demiryolları'na ait olan ve Kiev-Moskova hattında sefer yapan tren, Rusya Federasyonu'nda bir süre karantina altında kaldıktan sonra Ukrayna'ya geri döndü.

Rusya'da karantinaya alınan Ukrayna treni, ülkeye geri döndü, System.String[]

Ukrayna Devlet Demiryolları'na ait olan ve Kiev- Moskova hattında sefer yapan tren, Rusya Federasyonu'nda bir süre karantina altında kaldıktan sonra Ukrayna'ya geri döndü.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı basın ofislerinden yapılan ortak açıklamada, dün öğle saatlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Bryansk Bölgesi'nde durdurulan ve yolcular arasında yapılan sağlık taraması sonucunda, Çinli bir vatandaşın ateşinin yüksek çıkmasına ilişkin olarak korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan trenin, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geri dönüş yaptığı duyuruldu.

Rusya Federasyonu ve Ukrayna tarafından yapılan sağlık testlerinde hiçbir vatandaşın korona virüsü tespit edilmediği açıklandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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