Rusya'da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü - Son Dakika

Rusya'da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü
24.02.2021 00:57
Rusya'da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Rusya'da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen gencin, 2 kolu ve bir bacağı kırıldı.
Rusya'nın kış turizmi için en çok tercih edilen Soçi'deki Krasna Polyana Kayak Merkezi'nde bir grup genç kayak yaptığı sırada gençlerden biri karla örtülü 8 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen genci gören arkadaşları, onu kurtarmak için harekete geçti. Yarısı su ile dolu olan kuyudan çıkarılan gence, bölgeye gelen kurtarma ekipleri müdahale etti. Kar paletli ambulans ile hastaneye götürülen gencin, iki kolu ve bir bacağının kırıldığı belirtildi. - MOSKOVA
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