Son Dakika Haberleri: Rusya'da kaybolan uçağın enkazı 3 gün sonra bulundu
Son Dakika Güncel Rusya'da kaybolan uçağın enkazı 3 gün sonra bulundu

Rusya'da kaybolan uçağın enkazı 3 gün sonra bulundu

39 dakika önce

Rusya'da radardan çıkan ve günlerdir aranan uçağın enkazına ulaşıldı.

Rusya'da kaybolan uçağın enkazı 3 gün sonra bulundu, System.String[]

Rusya'da radardan çıkan ve günlerdir aranan uçağın enkazına ulaşıldı.

Rusya'nın Perm bölgesinde 3 gün önce kaybolan ve iletişim kurulamayan uçak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Mİ-8 tipi helikopter ve çok sayıda personel ve ekipmanla aranan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle bulunamamıştı. Arama çalışmalarına sık sık ara verilirken, uçağın Perm'in Anninsk köyü yakınlarındaki dağlık bir alanda bulunduğu belirtildi. Uçakta yapılan incelemede Gennady Beloglazov adlı pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

Cessna 172 tipi hafif uçağın ormanlık alanda parçalara ayrıldığı görülürken, bölge savcılığı ve teknik uzmanlar uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma ve soruşturma başlattı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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