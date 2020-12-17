Rusya'da kaza sonucu şiddetli patlama: 1 ölü - Son Dakika

Rusya'da kaza sonucu şiddetli patlama: 1 ölü

17.12.2020 09:12
Rusya'da kaza sonucu şiddetli patlama: 1 ölü, System.String[]

Rusya'da bir kamyonetle otomobil kaza yaptı.

Rusya'da bir kamyonetle otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından alev alarak yol kenarında duran kamyonette patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kaza yapan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki Almalo kasabası yakınlarında meydana geldi. Bir kamyonet ile otomobilin karıştığı kazanın ardından, yol kenarına savrulan kamyonette henüz neden bilinmeyen şiddetli patlama meydana geldi. Patlama anları saniye saniye kameralara yansırken; kazaya karışan otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya'da kaza sonucu şiddetli patlama: 1 ölü - Son Dakika


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