Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı - Son Dakika

Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı

11 dakika önce

Rusya'da iki şehirde aynı gün yaşanan trafik kazalarında araçlar üst üste çıktı.

Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı, System.String[]

Rusya'da iki şehirde aynı gün yaşanan trafik kazalarında araçlar üst üste çıktı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan kazada Krasnogorsk şehrine bağlanan Novorizhskoe kara yolunda bir araç, iki aracın arasında kaldı. Arkadan gelen aracın vurmasıyla birlikte öndeki araca çarpan otomobil, aracın üstüne çıktı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili bölge trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.


Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşanan kazada ise 2 araç yolda ilerlerken aynı anda yoldan çıkıp bir ağaca çarptı. Arkadan gelen araç öndeki aracın üstüne çıkarak durabildi. Her iki kazanın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER) Ahmet Kural'ın karıştığı zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası yaptı

Son Dakika Haberleri
09:51 "Paris'te Bir Padişah, İstanbul'da Bir İmparatoriçe" sergisi açıldı
09:51 Afili Aşk 34. Bölüm Kamera Arkası
09:51 Çok mutluyuz
09:51 Aleyna Tilki tartışmalara son noktayı koydu! 'Zaten ünlü değildir'
09:51 Hizmetçiler geliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 09:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]