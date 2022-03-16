Rusya'da "Kazan-İİT Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programı başladı - Son Dakika
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Rusya'da "Kazan-İİT Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programı başladı

16.03.2022 00:08
Rusya'da "Kazan-İİT Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programı başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programının açılışı için tören düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programının açılışı için tören düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen törene, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı ve Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov'un yanı sıra İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Genel Müdürü Rasul Omarov ve Federal Gençlik İşleri Dairesi Başkanı Kseniya Razuvayeva katıldı.

İİT ülkelerinin büyükelçileri ile uluslararası örgütlerin başkanlarının da yer aldığı etkinlikte, Tatar Türklerine ait türküler seslendirildi.

Etkinliğe katılanlar, Volga Bulgaristan'ın (Türk topluluğu İdil Ön Bulgarları) İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kutlamalarına adanan sergiyi gezdi.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ile İİT arasında diyaloğun geliştiğini belirterek, "Müslüman ülkelerin birçoğu, uzun zamandır Rusya'nın uluslararası ortaklarıdır. Devletler arasındaki iş birliğinin, eşitlik, çıkar ile endişelerin karşılıklı olarak dikkate alınması ile ilgili ilkeler çerçevesinde geliştirilmesine bağlılık, bizleri birleştiriyor." dedi.

Tüm halkların kültür ve geleneklerine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Aynı zamanda, demokrasinin gaddarca ihraç edilmesi, aşırı liberal değerlerin agresif şekilde dayatılması, kültür, eğitim ve spor alanındaki ilişkilerin jeopolitik konularda kullanılması yönündeki girişimlerini reddediyoruz." diye konuştu.

Bu bağlamda, Kazan kentinin İİT Gençlik Başkenti olmasının önemine işaret eden Lavrov, Tataristan'ın din, kültürler ve eski gelenekleri bir arada barındırdığını söyledi.

Lavrov, "Bu, herhangi bir ülkenin gelişimindeki başarı anahtarıdır. Tataristan'ın, dış ilişkilerin demokratik bir temelde geliştirilmesinde Rusya'nın diğer bölgeleri arasında öncülük etmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Kazan'a iş birliği kurma konusunda destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Minnihanov: "Bu tarih, tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyor"

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da İİT'de gözlemci statüsünde olan devletin kentine ilk kez Gençlik Başkenti unvanının verildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu, Volga Bulgaristan'ın İslam'ı kabul edişinin 1100. yılında özellikle semboliktir. Bu tarih, tüm Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır." dedi.

Bu yılın Tataristan'da çeşitli etkinliklerle kutlanacağına dikkati çeken Minnihanov, Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu toplantısının yapılacağı bilgisini paylaştı.

ICYF Genel Müdürü Omarov: "Amacımız, halklar arasında güçlü ilişkiler kurmak"

ICYF Genel Müdürü Rasul Omarov da Rusya'nın çeşitli halk, din ve dilleri bir arada barındırdığını ve bu nedenle Kazan'ın İİT Gençlik Başkenti seçildiğini belirtti.

Kazan'ın gençler için özel bir kent olduğuna dikkati çeken Omarov, "Amacımız, dünyanın her yerinden gençlerimizi ve dostlarımızı bir araya getirerek, Kazan'ın barış ve dostluk mesajını dünyaya duyurmak ve halklar arasında güçlü ilişkiler kurmaktır." diye konuştu.

İnsanoğlunun son yıllarda çeşitli imtihanlardan geçtiğini belirten Omarov, gençlerin bu dünyayı güzelleştireceğini umduğunu söyledi.

Kazan'a İİT Gençlik Başkenti anahtarı verildi

Törende, Kazan'a İİT Gençlik Başkenti anahtarı teslim edildi.

Konserle devam eden etkinlikte, Tatar mutfağından lezzetler ikram edildi.

İİT Gençlik Başkenti unvanı

İİT Gençlik Başkenti projesi, ilk kez İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Ekim 2014'te düzenlenen 2. Genel Kurulu'nda onaylanarak uygulanmaya başlamıştı.

Kasım 2021'de İslam İşbirliği Gençlik Forumu Yönetim Kurulu toplantısında, Kazan şehrine "İİT Gençlik Başkenti - 2022" unvanının verilmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu unvan, İİT'de gözlemci statüsünde olan devletin kentine ilk kez verilmişti.

İİT Gençlik Başkenti unvanı her yıl farklı kentlere veriliyor. Söz konusu unvanı alan şehirde, yıl boyunca gençlere yönelik sosyal ekonomik, siyasi ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

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gençlik, İslam, Kazan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Kazan-İİT Gençlik Başkenti 2022' uluslararası programı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da "Kazan-İİT Gençlik Başkenti 2022" uluslararası programı başladı - Son Dakika
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