Son Dakika Haberleri: - Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı
Son Dakika Güncel - Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

- Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

8 dakika önce

- Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandıMOSKOVA - Rusya'da cinayet suçlamasıyla sorgulanan zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti.

- Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

MOSKOVA - Rusya'da cinayet suçlamasıyla sorgulanan zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti.

Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde 2016-2017 yılları arasında kayıp olan 3 kişinin bulunması için yapılan sorgulamada akıllara durgunluk veren sonuçlar ortaya çıktı. 51 yaşındaki şüpheli, olaydan 3 yıl sonra sorguya alındı. Kendi halinde yaşadığı öğrenilen şahıs, ilk sorgusunda 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti. Öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerlerin tespiti için savcılık talimatıyla çalışma başlatıldı. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Aynı zamanda savcılar eşliğinde keşif yapıldı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.

Ceset torbalarından kedi köpek kemikleri çıktı

Yapılan kazılar sonucu, öldürülen kişilerin kemikleri ortaya çıktı. Analizlerde, 3 kişinin cesedinin ve kemiklerinin yanı sıra kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı. Zanlı, insanları öldürdükten sonra vücutlarından birçok parçayı kopararak yediğini, geri kalanını da çuvala koyarak gömdüğünü itiraf etti. Cani adam ayrıca bazı zamanlar kedi ve köpekleri yakalayarak yediğini, onların da geri kalanını çuvallara koyarak gömdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderilirken, başka olaylarla ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

- Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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