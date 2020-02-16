Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

16 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı

Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırganı gözaltına alan polis, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bıçaklı bir saldırgan kilisede ayin esnasında iki kişiyi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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Moskova, Polis, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:48 
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