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Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı
16 dakika önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırganı gözaltına alan polis, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bıçaklı bir saldırgan kilisede ayin esnasında iki kişiyi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:48
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