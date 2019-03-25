Rusya'da Kim Hazırlığı
1 saat önce
Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Rus medyası Kuzey Kore
lideri Kim Jong-Un'un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya
'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Rusya medyası, Rus Milletvekili
Alexander Bashkin'in açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bashkin, ziyaretin tarihinin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Kremlin Sarayı
konuya ilişkin açıklamada ziyareti doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Zaman, yer ve toplantının şekli hakkında somut bir anlaşma yapıldığında ilgili bilgileri sunacağız" dedi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:04 Kaynak: İHA
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