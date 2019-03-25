Son Dakika Haberleri: Rusya'da Kim Hazırlığı

Rusya'da Kim Hazırlığı

1 saat önce

Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya'da Kim Hazırlığı, System.String[]
Rus medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ilkbahar ya da yaz mevsiminde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Rusya medyası, Rus Milletvekili Alexander Bashkin'in açıklamalarına dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bashkin, ziyaretin tarihinin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

Kremlin Sarayı konuya ilişkin açıklamada ziyareti doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Zaman, yer ve toplantının şekli hakkında somut bir anlaşma yapıldığında ilgili bilgileri sunacağız" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Kim Jong Un, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Kim Hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]