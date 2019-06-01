Rusya'da kimya fabrikasında patlama: 19 yaralı
21 dakika önce
Rusya'nın Derjinsk şehrinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:25 Kaynak: AA
'nın Derjinsk şehrinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Nijegorodsk bölgesinin Derjinsk kentinde patlayıcı madde üreten Kristal adlı devlet fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.
Acil müdahale yetkilileri, fabrikada yeni patlama tehlikesinin olduğunu bildirdi.
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