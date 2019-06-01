Son Dakika Haberleri: Rusya'da kimya fabrikasında patlama: 19 yaralı
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Rusya'da kimya fabrikasında patlama: 19 yaralı

21 dakika önce

Rusya'nın Derjinsk şehrinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.

Rusya'da kimya fabrikasında patlama: 19 yaralı, System.String[]
Rusya'nın Derjinsk şehrinde kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Nijegorodsk bölgesinin Derjinsk kentinde patlayıcı madde üreten Kristal adlı devlet fabrikasında meydana gelen patlamada 19 kişi yaralandı.
Acil müdahale yetkilileri, fabrikada yeni patlama tehlikesinin olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Güncel
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