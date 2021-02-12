Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi - Son Dakika

Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi

12.02.2021 12:29

Rusya'da kimyasal fabrika çevresinde bulunan başıboş köpeklerin renklerinin, kimyasal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle maviye döndüğü iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yetkililer köpekleri kontrol için bölgeye gitti.

Dzerzhinsk kentinde Sovyet döneminden kalma terk edilmiş bir fabrikanın yakınındaki kimyasal atıklardan dolayı başıboş köpeklerin renginin parlak mavi olduğu öne sürüldü. Yerel makamlar, mavi renkli köpeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gittiklerini açıkladı.

"BU BİR ŞAKA OLABİLİR"

Yerel halk basına yaptığı açıklamada, Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğunu ancak altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapadığını ve kullanımda olmadığını ifade etti. Fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets, bunun bir şaka olduğunu iddia ederek fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürdü.

Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi

"İÇİNDE YUVARLANMIŞ OLABİLİRLER"

Yerel polis ise "Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içinde yuvarladılar, muhtemelen bakır sülfattı' dedi.

Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi

Kimyasal, Fabrika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi - Son Dakika Dünya


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