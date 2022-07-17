Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü - Son Dakika
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Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü

17.07.2022 16:33

- Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü Rusya'nın Tomsk bölgesinde bir kır evinde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Tomsk bölgesinde bir kır evinde çıkan yangında 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Tomsk bölgesinde bulunan Kolbinka köyündeki bir kır evinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde başlayan yangına müdahale etti. Alevler ahşap yapının tüm kısımlarına yayılırken, evde yaşayanların kurtarılması için yoğun çaba sarf edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen en küçüğü 7, en büyüğü 12 yaşında olmak üzere 5 çocuk ve 48 yaşındaki baba ile 41 yaşındaki anne alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin kesin bir bilginin edinilemediği aktarılırken, 41 yaşındaki annenin daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 3 kez ifadesinin alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da kır evinde yangın faciası: 5'i çocuk 7 ölü - Son Dakika
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