Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandıPutin, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yıldönümü kutlamalarına katıldı - Son Dakika

- Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı

Putin, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yıldönümü kutlamalarına katıldı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yıldönümü nedeniyle başkent Moskova'da düzenlenen kutlamalara katılarak binlerce kişinin karşısına çıktı.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ederek topraklarına katmasının 8'nci yıldönümünde Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük kutlamalar düzenlendi. Kent merkezlerinde yapılan yürüyüşlerin ardından Moskova'daki Lujniki Stadyumu'na giden 100 bine yakın kişi, burada düzenlenen konserleri izledi. Stadyumdaki konserlerin sürpriz konuğu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Binlerce kişinin sevgi gösterileri altında sahneye çıkan Putin, "18 Mart 2014'te Kırım ve Sivastopol'da yapılan referanduma giden insanların kendi topraklarını birleştirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Kendi topraklarında yaşadılar ve yaşadıkları tarihi vatanları Rusya ile ortak bir kaderi yaşamak istediler. Bunu yapmaya hakları vardı ve amaçlarına ulaştılar. Öncelikle bayramlarını kutlayalım, bu onların bayramıdır. Tebrikler! Bu süre zarfında Rusya, Kırım ve Sivastopol'u yükseltmek için çok şey yaptı. Çıplak gözle hemen görülemeyen şeyler yapmak gerekiyordu. Temel amaçlar gaz arzı, enerji arzı, toplumsal hizmetler, yol ağının restorasyonu, yeni yolların, otoyolların ve yeni köprülerin inşası" ifadelerini kullanarak Kırım'a yapılan yatırımlardan bahsetti.

Putin'den, "soykırım" iddiası

Konuşmasının devamında Donbass Bölgesi'nde Ukrayna tarafından soykırım yapıldığını iddia eden Başkan Putin, "Gerçek şu ki, Kırımlılar ve Sivastopol sakinleri Neo-Nazilerin ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir bariyer koyarak doğru olanı yaptılar. Çünkü diğer bölgelerde yaşananlar ve halen yaşanmakta olanlar bunun en iyi teyididir. Donbass'ta yaşayan ve yaşamaya çalışan insanlar da bu darbeye katılmadılar. Onlara karşı (Donbass halkına karşı) cezalandırmak için askeri operasyonlar başlattılar hemen arkasından burayı ablukaya aldılar. Toplarla, sistematik bombardıman ve saldırılarına maruz kaldılar. Bunların tümüne soykırım denir" ifadelerini kaydetti. Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonların nedenine de değinen Putin, "İnsanları soykırımdan bu acıdan kurtarmak. Donbass ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonun ana hedefi ve tam hedefi budur" dedi.