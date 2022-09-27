Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusya vatandaşların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika
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Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusya vatandaşların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

27.09.2022 12:48
Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusya vatandaşların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yanan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısının yaklaşık yüzde 45 arttığı bildirildi.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yanan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısının yaklaşık yüzde 45 arttığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, son günlerde Rusya'dan Gürcistan'a kara sınır kapısından girenlerin sayısındaki artışla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gomelauri, bazı kaynakların son bir haftada Rusya'dan "Kazbegi" sınır kapısını geçerek Gürcistan'a giren Rusların sayısının 250 bin olduğunu iddia ettiğini ama bunun doğru olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"250 bin kişinin girişine (iddiasına) gelince, Rus vatandaşlarından bahsediyoruz, bu yanlış ve yalan. O kadar fazla kişi girmedi ve bu rakamları nereden aldığınızı bilmiyorum. Yaklaşık 4 ila 5 gün önce günlük 5 bin ila 6 bin ziyaretçi geldi. Şimdi bu sayı yaklaşık 10 bine kadar yükseldi, yüzde 40 ila 45 civarında arttı ve 250 bin değil."

Genelde Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapanların yüzde 60'ının geri döndüğünü aktaran Gomelauri, "Örneğin, önceki gün (Gürcistan'a) 11 bin 200 kişi geldi, dün gece 10 binden az, 100-200 bin kişi giriş yapmıyor. Karşılaştırılmasını yaparsak genelde ülkeye gelenlerin yüzde 60'ı çıkış yapıyor." diye konuştu.

Rus haber ajansı TASS ise Rusya tarafında Kuzey Osetya'da, 3 bin 600 binek araç da dahil olmak üzere Rusya-Gürcistan sınırından Gürcistan'a geçmeyi bekleyen yaklaşık 5 bin 500 araç olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Gürcistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusya vatandaşların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusya vatandaşların sayısı yaklaşık yüzde 45 arttı - Son Dakika
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