Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı - Son Dakika
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Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı

21.09.2022 13:54
Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep artıyor.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep artıyor.

AA muhabirinin ülkede bilet satışı yapılan şirketlerden derlediği bilgiye göre, Rusya'dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye 21 Eylül için biletlerin tükendiği görüldü.

Öte yandan, Google verilerine göre, ülkede "uçak bileti", "bilet" ve "yurtdışı" gibi terimlerin internetteki aramalarında da önemli artış yaşandı.

Rusya'da bugün itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söylemişti.

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Kaynak: AA

Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı - Son Dakika
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